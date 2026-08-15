Fiat Topolino mund të legalizohet për rrugë, ja çfarë duhet të dini
Fiat Topolino, automjeti i vogël dhe simpatik i markës italiane, së shpejti do të mund të përdoret edhe në rrugët publike në disa zona të SHBA-së.
Fiat pritet të ofrojë gjatë vjeshtës një paketë konvertimi për përdorim në rrugë publike, pa kosto shtesë për blerësit e Topolino-s.
Me këtë paketë, automjeti do të klasifikohet si një mjet me shpejtësi të ulët (Low-Speed Vehicle).
Paketa përfshin një pasqyrë të pasme me kamerë të integruar për marshin mbrapa, sistem zanor për paralajmërimin e këmbësorëve dhe elementet e nevojshme të identifikimit.
Pas konvertimit, shpejtësia maksimale e Topolino-s do të rritet nga rreth 19 në 25 km/h, ose afërsisht 40 km/h.
Kjo do të lejojë regjistrimin dhe sigurimin e automjetit për përdorim në rrugët ku lejohen mjetet e kësaj kategorie.
Megjithatë, Topolino nuk është projektuar për autostrada. Me shpejtësinë e kufizuar, ai synon kryesisht rrugët lokale, lagjet, udhëtimet e shkurtra, vajtjen në dyqan apo përdorimin pranë fushave të golfit.
Fiat pritet të nisë me një numër të kufizuar automjetesh në tregun amerikan. Çmimi i përmendur është rreth 15 mijë dollarë, duke e bërë Topolino-n një alternativë të veçantë për transportin urban.