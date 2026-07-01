Fiat rikthen Autobianchin
Fiat planifikon të prezantojë një edicion të veçantë të Fiat Pandina me një emër të marrë drejtpërdrejt nga e kaluara. Bëhet fjalë për emrin Autobianchi, markë e krijuar në vitin 1955 si një bashkëpunim mes Bianchit, Pirellit dhe Fiatit.
Kompania krijoi reputacionin e saj me makina të vogla, ndërsa modeli A112 u bë suksesi më i madh i saj. Ky hatchback i vogël u prezantua në vitin 1969, i ndërtuar mbi platformën e Fiat 128 me tërheqje në rrotat e përparme. Para përfundimit të prodhimit në vitin 1986, u prodhuan më shumë se 1.2 milion njësi. Vetë marka Autobianchi u zhduk në vitin 1995, megjithëse grupi Stellantis vazhdon të mbajë të drejtat mbi emrin.
Në vend që ta rikthejë Autobianchin si markë të pavarur, Stellantis ka vendosur ta përdorë këtë emër si një seri speciale për modelin më të vjetër të mbetur në gamën e Fiatit. Fotografët spiunë të revistës italiane Quattroruote kanë kapur një prototip të kamufluar të Pandinës me mbishkrimin “Tributo Autobianchi” në derën e pasme. Modeli duket se bazohet në versionin më të fuqishëm Pandina Cross.
Ndryshimet e jashtme mund të përfshijnë elemente të reja dekorative në parakolpin e përparmë, disqe të ndryshme alumini dhe një ngjyrë vintage bezhë-kafe që kujton paletën klasike të Autobianchit. Pritet që edhe kabina të marrë vëmendje të veçantë, me detaje retro dhe materiale të reja.
Tributo Autobianchi ka shumë gjasa të ruajë bazën teknike të Fiat Pandina standarde, e cila po i afrohet fundit të ciklit të saj të gjatë të prodhimit. Modeli pothuajse nuk ka ndryshuar që nga debutimi i gjeneratës së tretë të Pandës në vitin 2011. Aktualisht ofrohet vetëm me motorin hibrid të lehtë 1.0 litërsh me tre cilindra Firefly, me fuqi 70 kuaj fuqi, i kombinuar me një transmetim manual me gjashtë shpejtësi.
Arsyeja e rikthimit të një marke që ka qenë jashtë tregut për më shumë se tre dekada mund të lidhet me rregullat italiane për mbrojtjen e markave tregtare. Sipas këtyre rregullave, një prodhues që nuk përdor aktivisht një markë historike italiane në një automjet prodhimi brenda pesë viteve rrezikon të humbasë të drejtat ligjore mbi atë emër.
Me prezantimin e Tributo Autobianchi, Fiat synon ta mbajë gjallë emrin e vjetër dhe njëkohësisht të përmbushë kërkesat ligjore. Më herët ishte raportuar se qeveria italiane po shqyrtonte mundësinë për t’ua ofruar disa marka të fjetura të Stellantis, përfshirë Autobianchi dhe Innocenti, prodhuesve kinezë të automjeteve. /Telegrafi/