Fiat prezanton konceptin Multiplina ndërsa Topolino mbërrin në Shtetet e Bashkuara
Duke pasur parasysh që pjesa më e madhe e botës aktualisht duket sikur është futur në një qese dhe është lënë pranë një ngrohësi të ndezur në maksimum, tani duket si një kohë e shkëlqyer për t'i hedhur vetes një Aperol spritz të freskët dhe për t'u kënaqur duke parë pak makina evropiane.
Për fat të mirë, Fiat po e kalon valën e vapës duke ofruar një pjatë plot njoftime, të cilat variojnë nga variantet e reja të Topolinos deri te një makinë konceptuale e re me katër vende, transmeton Telegrafi.
Lajmi më i rëndësishëm erdhi në formën e një postimi në Instagram nga Fiat USA, i cili konfirmoi se modelet e para të Topolinos të destinuara për shitje në Shtetet e Bashkuara kanë mbërritur zyrtarisht në vend.
Ndërsa makinat janë të paqarta dhe Topolino nuk përmendet me emër, nuk ka dyshim për madhësinë e tij të vogël dhe qëndrimin e tij të fuqishëm.
Ne ende presim detaje të plota mbi pozicionimin dhe praninë e Topolinos në tregun amerikan, por jemi të sigurt se informacioni është shumë afër.
Lajmet për Topolinon nuk ndalen këtu. Fiat zbuloi dy edicione speciale për mikro-makinën me 8 kuaj fuqi. E para quhet Topolino New Vilebrequin Collector's Edition, e parë më sipër, dhe shërben si një partneritet midis Fiat dhe markës franceze të rrobave të banjës Vilebrequin.
Versioni i partneritetit merr një karroceri të mbyllur - në termat e Topolino-s, kjo do të thotë se ka dyer - por vjen me një çati të butë që rrokulliset. Ka bojë dyngjyrëshe dhe do të kufizohet në vetëm 200 njësi për Italinë dhe Francën.
Variantet e dyta të reja të Topolino-s janë pak më sportivë, fjalë për fjalë, megjithëse në të vërtetë nuk prodhojnë më shumë fuqi. Në vend të kësaj, Fiat i dha Topolinos katër opsione të reja ngjyrash dhe tre ngjyra vijash për të zgjedhur, përpara se ta etiketonte Sport Special Edition.
Versioni i ri gjithashtu merr korniza dritash të zeza, rrota të zeza mat, kapakë pasqyrash të zeza dhe një mbështjellës vinili në stilin e karbonit në brendësi.
Ndoshta edhe më e lezetshme se Topolino miniaturë është makina e re konceptuale Multiplina e Fiat-it, e parë në krye të kësaj historie, të cilën marka e zbuloi më parë këtë javë.
Multiplina ka dy dyer, vende për katër persona, dhe një çati të butë të ngjashme me Topolinon. Sipas Fiat, frymëzimi i dizajnit vjen nga Fiat 600 Multipla e viteve 1950, dhe ngjashmëria është e qartë.
Fiat e përshkruan konceptin si "lidhja që mungon midis një Topolino dhe një makine", që ne e marrim si të thotë se do të ketë madhësinë diku midis katërçikletës Topolino dhe Fiat 500 modern. /Telegrafi/