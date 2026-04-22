Ferizaj dhe Llapi duan një vend në finalen e Kupës së Kosovës, formacionet zyrtare
Ferizaj dhe Llapi kanë publikuar tashmë formacionet zyrtare të ndeshjes së dytë gjysmëfinale të Kupës së Kosovës.
Ferizajasit janë nikoqir të llapjanëve në ndeshjen e cila pritet të zhvillohet në stadiumin e qytetit nga ora 15:00.
Vendasit vijnë në këtë ndeshje me një epërsi minimale pas fitores 2-1 në Podujevë në ndeshjen e parë dhe duan ta konfirmojnë vendin e tyre në finalen e madhe.
Megjithatë, mysafirët e Tahir Batatinës luajnë për “gjithçka ose asgjë” dhe do të tentojnë deri në fund rikthimin e madh dhe kualifikimin në finalen e Kupës së Kosovës.
Të dy skuadrat kanë vendosur të startojnë me formacionet më të mira të mundshme, përkundër disa mungesave.
Ferizaj: Jovanovski; Gligorov, Neziri, Sadiki, Turkaj, Avdulli; Sadriu, Fejzaj, Ramusa, Richards; Ade Oguns;
Llapi: Coric; Emini, Idrizi, Rama, Blakçori; Musolli, Aliu, Peci; H.Hyseni, Hasani, Sadriu;
/Telegrafi/