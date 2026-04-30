Ferizaj është nikoqir i Dukagjinit në kuadër të xhiros së 31-të në Albi Mall Superligë.

Dy skuadrat janë duke luftuar për mbijetesë dhe synojnë sot vetëm tre pikët.

Ferizaj dhe Dukagjini do të përballen edhe në finalen e Kupës së Kosovës, derisa sot kjo ndeshje është finale për mbijetesë.

Fitorja vlen shumë për të dyja skuadrat dhe janë gati të dhënë gjithçka për të arritur maksimumin.

Formacionet zyrtare:

Ferizaj: Jovanovski,Gligorov, Neziri, Sadiki, Avdulli, Ramusa, Fejzaj, Sadriu, Berisha, Oguns, Richards.

Dukagjini: Lekaj, Pllana, Basri, Iseni, Bardhoku, Xhemajli, Morina, Gashi, Isufi, Maliqi, Berisha.

SuperligaKosovëFutbollSport
