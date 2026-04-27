Feride Rushiti vetëm 63 vota për presidente, seanca shtyhet për nesër
Seanca për zgjedhjen e presidentit është ndërprerë dhe do të vazhdojë nesër në orën 10:00.
Në raundin e parë të votimit morën pjesë 64 deputetë. Kandidatja Feride Rushiti siguroi 63 vota, ndërsa një votë rezultoi e pavlefshme. Kandidatja tjetër, Hatixhe Hoxha, nuk arriti të marrë asnjë votë.
Kryesuesja e seancës, Albulena Haxhiu, njoftoi se vazhdimi i seancës do të bëhet nesër në mëngjes, duke u bërë thirrje deputetëve të opozitës që të marrin pjesë.
Sonte deputetët e opozitës munguan në sallë, për çka edhe nuk pati korum.
