Fëmija ndalon frymëmarrjen në gjumë? Otorinolaringologu, Kastrati: Apnea është urgjencë
Gërhitja gjatë natës nuk është gjithmonë vetëm një shqetësim i zakonshëm apo bezdi për familjarët. Në disa raste, ajo mund të jetë shenjë e një problemi më serioz shëndetësor, siç është apnea e gjumit, veçanërisht te fëmijët.
Në episodin e 76-të të podcastit “Shëndeti në rend të parë”, i përkrahur nga United Hospital, otorinolaringologu i specializuar në rinoplastikë, Kujtim Kastrati foli për gërhitjen, problemet me frymëmarrjen gjatë gjumit dhe rastet kur prindërit duhet të kërkojnë ndihmë mjekësore.
Sipas tij, gërhitja është një problem më kompleks sesa duket në shikim të parë dhe, në shumë raste, kërkon vlerësim të kujdesshëm nga mjeku.
“Gërhitja është më komplekse. A mund të zgjidhet? Po, mund të zgjidhet”, tha Dr. Kastrati.
Ai shpjegoi se kur pacientët paraqiten me ankesa për gërhitje, kontrolli i parë duhet të nisë nga hunda.
Sipas tij, devijimi i septumit nazal, deformimet e hundës nga traumat, riniti alergjik apo riniti vazomotorik mund të jenë ndër shkaktarët që ndikojnë në frymëmarrjen gjatë gjumit.
“Gjëja e parë që duhet të shohim është hunda. Në qoftë se kemi devijime të septumit nazal, deformime të hundës nga traumat, apo problematika të riniteve alergjike dhe vazomotorike, gjëja e parë është të zgjidhet problematika e hundës”, u shpreh ai.
Megjithatë, Dr. Kastrati theksoi se jo gjithmonë problemi zgjidhet vetëm përmes korrigjimit të hundës.
Në disa raste, shkak mund të jenë bajamet e rritura, infeksionet e shpeshta të tyre apo ndryshimet në pjesën e qiellzës së butë dhe uvulës.
“Në disa raste nuk zgjidhet vetëm hunda. Për shkak të infeksioneve të vazhdueshme të bajameve kronike, bëhet rritja e tyre, e cila bllokon një pjesë të hapësirës”, tha ai.
Në raste të tilla, sipas tij, mund të nevojitet trajtim kirurgjik, përfshirë heqjen e bajameve dhe ndërhyrje për krijimin e hapësirës më të mirë në rrugët e frymëmarrjes.
Një pjesë veçanërisht e rëndësishme e bisedës ishte apnea e gjumit te fëmijët. Dr. Kastrati tregoi se prindërit shpesh paraqiten të shqetësuar kur vërejnë se fëmija gjatë gjumit duket sikur ndalon frymëmarrjen për momente të caktuara.
“Kemi raste në të cilat na kanë ardhur prindërit duke u ankuar: doktor, fëmija në gjumë më duket sikur nuk merr frymë herë pas here”, tha ai.
Sipas tij, në këto raste duhet të kontrollohet gjendja e adenoidit, i njohur në gjuhën popullore si “kreniku i tretë”, si dhe gjendja e bajameve.
“Gjëja e parë që duhet të shohim te fëmijët është si është gjendja e krenikut të tretë dhe si është gjendja e bajameve. Në qoftë se këto janë të rritura, duhet të hiqen, duhet të mënjanohen”, theksoi Dr. Kastrati.
Ai dha një paralajmërim të qartë për prindërit, duke thënë se apnea e gjumit nuk duhet të neglizhohet.
“Apnea e gjumit është urgjencë, për shkak se ndërprehet oksigjenimi i trurit”, tha ai.
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