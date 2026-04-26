Federico Dimarco në histori të Serie A, vendos rekord unik për një mbrojtës
Federico Dimarco ka hyrë në histori në Serie A, pasi me 17 asistime ka vendosur rekord të ri për një mbrojtës, duke e kaluar Papu Gomez, i cili kishte ndalur te 16 asistime në sezonin 2019/20.
Ky është numri më i lartë i asistimeve nga një mbrojtës në Serie A që nga nisja e regjistrimit të statistikave në sezonin 2004/05.
Dimarco e arriti këtë shifër me një harkim të saktë në barazimin 2-2 të Interit në udhëtim te Torino.
📊 Most Serie A assists in a single season since the start of 2004-05 season:
18 — Federico Dimarco of Inter in 2025-26 🆕
16 — Papu Gomez of Atalanta in 2019-20
A new record is set. 🔐🇮🇹 pic.twitter.com/xkLuJMGyYv
— HF World (@hfworld_) April 26, 2026
Paraqitjet e tij këtë sezon konfirmojnë zhvillimin e Dimarcos në një profil modern, i cili kombinon sigurinë në fazën mbrojtëse me krosime dhe pasime vendimtare në sulm. Në fakt, ai aktualisht është edhe lider i Serie A për asistime, jo vetëm mes mbrojtësve.
Kontributi i Dimarcos po rezulton vendimtar në garën e Interit për titull, teksa skuadra vazhdon të mbetet në ritëm të lartë në kampionat./Telegrafi/