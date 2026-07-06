FBI: Kemi kapur më shumë se 600 dronë mbi stadiumet e Botërorit në SHBA
FBI ka raportuar se që nga nisja e Kupës së Botës më shumë se 600 dronë që fluturonin mbi hapësirën ajrore të stadiumeve.
99 prej dronëve të kapur kanë fluturuar në Miami, 77 në Atlanta dhe 32 në Kansas.
Agjencia e zbatimit të ligjit njoftoi se dronët ishin kapur në të 11 qytetet pritëse të SHBA-së nga FBI-ja dhe Departamenti Federal i Sigurisë Kombëtare (DHS).
FBI-ja përpara turneut njoftoi se do të zbatonte një politikë të Administratës Federale të Aviacionit (FAA) për kufizimin e fluturimit të dronëve, e cila përfshin kufizime të përkohshme të fluturimit ose rreth stadiumeve dhe vendeve të lidhura me shikimin e ndeshjeve.
Ajo paralajmëroi se shkeljet mund të rezultojnë në gjoba civile deri në 75,000 dollarë, gjoba penale deri në 100,000 dollarë, deri në një vit burg dhe sekuestrim të çdo droni të përfshirë.
Agjencia Federale e Menaxhimit të Emergjencave (Fema) ndau 625 milionë dollarë për të mbështetur sigurinë dhe përgatitjen për emergjenca.
Por vetëm finalja në stadiumin MetLife në East Rutherford, Neë Jersey, është përcaktuar si një ngjarje kombëtare e sigurisë speciale ose NSSE.
Ky përcaktim shkakton një operacion federal të udhëhequr nga Shërbimi Sekret, me inteligjencë nga FBI-ja dhe koordinim emergjence nga FEMA, duke përfshirë perimetra të përforcuara sigurie, shqyrtim magnetometrik, TFR të zbatuara nga FAA, sisteme kundër dronëve dhe monitorim të vazhdueshëm kundër terrorizmit nga agjencitë federale dhe lokale të zbatimit të ligjit. /Telegrafi/