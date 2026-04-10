Fat i keq për Interin, lëndohet sërish ylli i skuadrës
Interi ka konfirmuar se Lautaro Martinez ka pësuar një tërheqje muskulore në muskujt e këmbës së majtë dhe sipas raportimeve nga Italia, sulmuesi argjentinas do të mungojë për rreth dy javë.
Sulmuesi i Interit u diagnostikua me këtë dëmtim pas ekzaminimeve klinike dhe instrumentale të kryera të premten në Institutin Humanitas në Rozzano, siç bëri të ditur klubi në një deklaratë zyrtare.
“Lautaro Martinez iu nënshtrua sot ekzaminimeve klinike dhe instrumentale në Institutin Humanitas në Rozzano”.
“Testet zbuluan një tërheqje të lehtë muskulore në muskujt e këmbës së majtë. Gjendja e sulmuesit argjentinas do të rivlerësohet në ditët në vijim”.
Sipas Sky Sport Italia, Lautaro do të qëndrojë jashtë fushave për të paktën dy javë.
Kapiteni i Interit ishte rikthyer në aksion të dielën pas më shumë se një muaji mungesë, duke shënuar dy gola në fitoren 5-2 ndaj Romës.
Gjatë periudhës së mëparshme të mungesës për shkak të një tjetër problemi muskulor, “Nerazzurrët” regjistruan dy fitore në shtatë ndeshje, tre barazime dhe dy humbje.
Interi aktualisht kryeson Serie A me një epërsi prej shtatë pikësh ndaj Napoli, me shtatë javë të mbetura deri në fund të sezonit.
Ndeshja e radhës për Interin është të dielën, më 12 prill, në transfertë ndaj Como të drejtuar nga Cesc Fabregas.
Lautaro Martinez është aktualisht golashënuesi më i mirë i Serie A me 16 gola në 26 ndeshje./Telegrafi/