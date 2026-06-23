Familja australiane gjen një gjarpër të madh të fshehur pas televizorit të dhomës së ndenjes
Një gjuetar profesionist i zvarranikëve u thirr në një shtëpi në Queensland, Australi, ku një gjarpër i madh u gjet i fshehur pas televizorit të dhomës së ndenjes.
Stuart McKenzie i Sunshine Coast Snake Catchers 24/7, u thirr në një shtëpi ku një gjarpër gjeti rrugën për të hyrë brenda, transmeton Telegrafi.
"Ky gjarpër donte të shihte një film me familjen, por ishte në anën e gabuar të televizorit", tha biznesi në mediat sociale.
"Fatkeqësisht, ai nuk ishte plotësisht i mirëpritur të qëndronte, kështu që Stuart u thirr për t'u zhvendosur profesionalisht", u theksua ndër tjera.
Postimi përfshinte një video të McKenzie duke përdorur një grep për të hequr gjarprin nga televizori dhe për ta futur atë në një qese.
Banori i shtëpisë shpjegoi se gjarpri duhet të ketë hyrë brenda ndërsa dyert dhe dritaret ishin lënë hapur. /Telegrafi/