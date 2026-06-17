Facebook e ndryshon plotësisht pamjen?
Meta Platforms ka prezantuar funksione të reja të bazuara në inteligjencën artificiale në Facebook, duke synuar të ndryshojë mënyrën se si përdoruesit kërkojnë informacione, krijojnë përmbajtje dhe ndërveprojnë në platformë.
Një nga risitë kryesore është AI Mode, një mënyrë e re kërkimi që përdor teknologjinë e inteligjencës artificiale për t’u dhënë përdoruesve përgjigje të drejtpërdrejta, në vend që të shfaqë vetëm një listë me rezultate. Funksioni mbështetet në përmbajtje publike nga platformat e Meta-s, përfshirë postimet, grupet dhe videot Reels.
Sipas kompanisë, përdoruesit mund të bëjnë pyetje në gjuhë natyrale dhe të marrin përgjigje të krijuara nga AI, bazuar në diskutimet dhe përvojat që njerëzit kanë ndarë publikisht në Facebook dhe shërbime të tjera të Meta-s. Kjo qasje është e ngjashme me mënyrën se si kompanitë e mëdha të teknologjisë, përfshirë Google, po integrojnë inteligjencën artificiale në kërkimet online.
Përveç kërkimit me AI, Meta ka shtuar edhe mjete të reja për përpunimin e fotografive dhe videove. Përdoruesit do të mund të ndryshojnë pamjen e fotove, të krijojnë kolazhe dhe të përdorin efekte të reja të gjeneruara nga inteligjenca artificiale.
Një tjetër funksion i ri është asistenti i inteligjencës artificiale për krijuesit e përmbajtjes, i cili mund të japë sugjerime për publikime, të analizojë reagimet e audiencës dhe të ndihmojë në krijimin e ideve të reja.
Meta thotë se këto ndryshime synojnë ta bëjnë Facebook-un më të dobishëm dhe më interaktiv, ndërsa kompania vazhdon garën me rivalët në fushën e inteligjencës artificiale.
Megjithatë, përdorimi i përmbajtjeve publike nga përdoruesit për krijimin e përgjigjeve nga AI ka ngritur edhe pyetje për saktësinë e informacionit dhe mënyrën se si trajtohen të dhënat e publikuara online. /Telegrafi/