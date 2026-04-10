Fabio Paratici zbulon "problemin" e papritur me Cristiano Ronaldon te Juventusi
Ish-drejtori sportiv i Juventusit, Fabio Paratici, ka folur hapur për ndikimin e Cristiano Ronaldos gjatë periudhës së tij në Torino, duke zbuluar një sfidë të papritur që solli prania e yllit portugez.
Ronaldo iu bashkua Juventusit nga Real Madridi në vitin 2018 për një shumë rekord prej 117 milionë eurosh dhe pati një ndikim të menjëhershëm, duke realizuar 101 gola në 134 paraqitje, si dhe duke fituar dy tituj të Serie A dhe Kupën e Italisë.
Paratici, i cili ishte arkitekti i këtij transferimi, theksoi se Ronaldo ngriti nivelin e gjithë skuadrës, por njëkohësisht e bëri situatën shumë komode për bashkëlojtarët e tij.
“Problemi ishte se, duke shënuar një gol për ndeshje, Cristiano e bënte jetën shumë të lehtë për shokët e skuadrës, të cilët kishin fituar tashmë shumë”, ka thënë fillimisht Paratici.
Ai shtoi se prania e Ronaldos e shndërroi Juventusin në një pretendent serioz për Ligën e Kampionëve, edhe pse skuadra nuk arriti ta fitojë trofeun, me arritjen më të mirë që mbeti deri në çerekfinale.
“Në vitin e parë mund ta kishim fituar, eliminimi nga Ajax vazhdon të më mbetet në mendje”, deklaroi Paratici, duke nënvizuar gjithashtu rëndësinë e figurave të mëdha në një kampionat, duke e krahasuar ndikimin e Ronaldos me atë të Jose Mourinhos më vonë te Roma. /Telegrafi/