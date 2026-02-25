FA godet Chelsean dhe West Hamin me gjoba të rënda pas incidentit në ‘Stamford Bridge’
Chelsea dhe West Ham janë dënuar me gjoba të konsiderueshme nga Federata e e Futbollit pas një përballjeje të nxehtë masive gjatë ndeshjes së tyre në Ligën Premier në ‘Stamford Bridge’ më 31 janar.
Kacafytjet dhe përplasjet e ndeshjes së javës së 24-të të fituar nga Blutë me rezultat 3-2 nuk kanë mbetur pa u dënuar nga organet drejtuese angleze.
“Një Komision Rregullator i Pavarur ka gjobitur Chelsea FC dhe West Ham United FC për konfrontimin masiv në ndeshjen e tyre të Premier League të shtunën, më 31 janar 2026”, tha FA në një deklaratë.
Chelsea u gjobit me 325,000 funte pasi Federata e Futbollit vendosi që lojtarët e tyre u përfshinë në sjellje "të papërshtatshme dhe/ose provokuese".
West Ham mori një gjobë prej 300,000 funtesh, me organin drejtues që përcaktoi se lojtarët e tyre vepruan në një mënyrë "të papërshtatshme dhe/ose provokuese dhe/ose të dhunshme".
Të dy klubet i pranuan akuzat pa kundërshtim, duke shmangur seanca të mëtejshme disiplinore.
Incidenti shpërtheu në fund të ndeshjes mes tensioneve në rritje, duke çuar në një përleshje në shkallë të gjerë që përfshinte lojtarë të shumtë nga të dyja palët. Nuk u dhanë pezullime shtesë përveç ndëshkimeve financiare.
Chelsea renditet në vendin e pestë në Ligën Premier këtë sezon, ndërsa West Ham aktualisht përballet me rënien nga kategoria në vendin e 18-të. /Telegrafi/