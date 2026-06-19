"Eurothink": Gati një e treta e qytetarëve nuk besojnë në anëtarësimin në BE
Rritet euroskpticizmi në vend. Të dhënat e hulumtimit të “Eurothink” tregojnë se rreth 28% e qytetarëve mendojnë se Maqedonia nuk do të anëtarësohet kurrë në Bashkimin Evropian, ndërsa 23,3% besojnë se anëtarësimi mund të realizohet brenda pesë viteve të ardhshme.
Sa i përket mënyrës së informimit për temat politike, sipas rezultateve të anketës, qytetarët në masën më të madhe informohen përmes televizionit.
“Shohim një zhgënjim të caktuar me vetë procesin e integrimit. Rritet perceptimi se qasja e BE-së ndaj Maqedonisë është jo e drejtë, arrogante dhe kushtëzuese.
Për dallim nga një numër më i vogël qytetarësh, të cilët ende mendojnë se kjo qasje është e drejtë dhe miqësore”, Dimitar Nikolloski.
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