Eurodeputetja Lajkova: Të mbrohen të drejtat e bullgarëve në Maqedoni, të reagojë edhe Bashkimi Evropian
Eurodeputetja bullgare Rada Lajkova reagoi ndaj incidentit ku para Ambasadës Bullgare në Shkup, u dogjën automjete diplomatike, duke kritikuar institucionet e Maqedonisë.
Lajkova pretendon se autori i krimit veproi pa pengesa dhe se ngjarja ndodhi në prani të policisë, e cila, sipas saj, nuk mori masat e duhura.
Ajo kritikoi gjithashtu reagimin e institucioneve evropiane, duke kërkuar, siç deklaroi ajo, mbrojtje më të madhe të të drejtave të bullgarëve në Maqedoni.
Në fjalimin e saj, eurodeputetja përsëriti disa nga qëndrimet e Sofjes në mosmarrëveshjen e gjatë me Shkupin, duke pretenduar se gjuha maqedonase është një "dialekt i bullgarishtes" dhe duke shprehur pikëpamje mbi origjinën e popullsisë.
Lajkova vlerësoi më tej se një pjesë e historisë maqedonase është, siç deklaroi ajo, "e falsifikuar", duke i lidhur këto pretendime me periudhën e komunizmit jugosllav dhe historianët në Beograd.
Deklaratat e saj vijnë në një kohë kur marrëdhëniet midis Shkupit dhe Sofjes mbeten të rënduara nga mosmarrëveshjet mbi çështjet historike, gjuhën dhe identitetin, tema që kanë një ndikim të rëndësishëm në rrugën evropiane të Maqedonisë.