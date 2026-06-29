Eurodeputeti Reuten: Deklaratat e Vuçiq për dorëheqje, manovër për të ruajtur pushtetin
Deklaratat e presidentit të Serbisë Aleksandër Vuçiq se do të japë dorëheqje, janë pjesë e një strategjie për ruajtjen e kontrollit politik, në një moment të rritjes së presionit publik dhe protestave të vazhdueshme.
Kështu vlerëson eurodeputeti holandez Thijs Reuten, teksa komenton zhvillimet e fundit politike në Serbi.
“Njoftimi për të hequr dorë nga posti i Presidentit është një manovër për të hartuar një strategji që të mbetet në pushtet për sa më gjatë të jetë e mundur, në një mënyrë apo tjetër. Kjo është ajo që ka të bëjë kjo lëvizje klasike e manualit të autokratëve. Le të mos e humbasim fokusin”, thotë ai përmes një reagimi në X.
Reuten shton se mbeten në anën e popullit serb.
“Ne mbetemi në anën e popullit serb, i cili vazhdon të ketë kërkesa shumë të thjeshta: zgjedhje të drejta, jo vetëm diskutim për sundimin e ligjit, por zbatim të tij, si dhe transparencë”, përfundon ai. /Kp/
Announcing to give up the position of President, to plot a strategy to remain in power as long as possible. One way or the other. That is what this classic autocrats playbook move is about.
Let’s keep our eyes on the ball.
1/2 https://t.co/HBoPsA7OIz
— Thijs Reuten 🇪🇺🌹 (@thijsreuten) June 28, 2026