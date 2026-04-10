Në muajin Shkurt të këtij viti janë dhënë 244 leje për ndërtim, që është për 10,3 për qind më pak në krahasim me muajin e njëjtë të vitit të kaluar. Pjesa më e madhe e lejeve, 173 janë për ndërtime të larta, ndërsa është paraparë ndërtimi i 309 banesave, tregojnë të dhënat më të reja të Entit Shtetëror të Statistikës.

Numër më i madh i lejeve janë dhënë në Rajonin e Pollogut, 84, pas çka vijojnë ai i Shkupit me 57, Juglindor, 33, Rajoni Lindor, 21,…
Sipas lejeve të dhëna për ndërtim, vlera e paraparë e objekteve është 14.476.578.000 denarë, që është për 195,4 më shumë krahasuar me muajin e njëjtë të vitit paraprak. Rritja e vlerës vjen si rezultat i faktit se në periudhën referuese është lëshuar leje ndërtimi për park me erë për prodhimin e energjisë elektrike nga burime të rinovueshme me kapacitet deri në 132 MW, në territorin e Komunës së Shtipit, Komunës së Radovishit dhe Komunës së Karbincit.

Nga numri i përgjithshëm i lejeve të dhëna për ndërtim 173 ( 70,9 për qind) janë të dedikuara për objektet e ndërtimit të lartë, 25 ( 10,2 për qind për objektet e ndërtimit të ulët dhe 46 ( 18,9 për qind) për objektet për rikonstruim.

Në periudhën raportuese është paraparë ndërtimi i 309 banesave, me sipërfaqe të përgjithshme prej 36 919 metra katrorë. Në Rajonin e Shkupit do të ndërtohen 138 banesa, në rajonin e Pollogut 83, në atë Juglindor, 28, në Rajonin Jugperëndimor, 27,…
Nga gjithsej 244 objekte, tek 174 ( 71,3 për qind) si investitorë na paraqiten persona fizik, ndërsa tek 70 (28,7 për qind) të objekteve si investitorë janë subjektet afariste.

Në tremujorin e parë të këtij viti banesat në Shkup u shtrenjtuan për 16,7 për qind në nivel vjetor, ndërsa për 2,1 për qind në nivel tremujor, tregon indeksi i çmimeve të patundshmërive, të cilin e publikon Banka Popullore në bazë të të dhënave që kanë të bëjnë me banesat e publikuara për shitje në territorin e kryeqytetit. Vitin e kaluar në tremujorin e parë banesat shënuan shtrenjtim vjetor për 19,5 për qind, në tremujorin e dytë për 19,9 për qind, në të tretin prej 25,1 për qind, ndërsa në të katërtin prej 25 për qind.

Agjencia për Kadastër të Patundshmërive në raportin e regjistrit të çmimeve dhe qirave në tregun e patundshmërive për vitin 2025 theksoi se për këtë vit parashikohet rritje mesatare në treg me interes të rritur për investime dhe rritje të vazhduar të qirave.

