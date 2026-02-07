Ermal Krasniqi shkëlqen me dy asistime në barazimin e Legia Varshavës
Legia Varshava ka luajtur baras me rezultat 2-2 në udhëtim ndaj Arka Gdynias në kuadër të javës së 20-të në elitën e futbollit polak.
Një prej meritorëve që gjiganti polak ia doli të largohej nga ky terren me të paktën një pikë ishte ylli kosovar Ermal Krasniqi.
Reprezentuesi i Kosovës ishte në disponim mjaft të madh për lojë dhe këtë e dëshmoi me dy asistimet që bëri në këtë sfidë.
Që të dyja asistimet e Krasniqit erdhën në minutat e fundit të ndeshjes.
Fillimisht, ai asistoi në minutën e 90-të për Emre Colak i cili shënoi për të ngushtuar shifrat në 2-1 (VIDEO).
Ishte pikërisht kjo dyshe që doli në skenë sërish vetëm pak minuta më vonë, ku Krasniqi asistoi sërish në drejtim të Colak, me këtë të fundit që realizoi për rezultatin përfundimtar 2-2 në minutën e 94-të (VIDEO).
27-vjeçari tani ka shkuar në shifrën e katër asistimeve pas 16 ndeshjeve në kampionatin polak, teksa ka edhe dy gola të realizuar./Telegrafi/