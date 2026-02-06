Epsteinit i kishte folur edhe për bukuroshet shqiptare - nisin hetimet për korrupsion ndaj ish-kryeministrit norvegjez
Policia norvegjeze ka nisur një hetim ndaj ish-Sekretarit të Përgjithshëm të Këshillit të Evropës për shkak të dyshimeve për korrupsion, pas zbulimeve të dosjeve të pedofilit të ndjerë, Jeffrey Epstein.
Policia norvegjeze po heton ish-kryeministrin dhe ish-kryetarin e Komitetit Norvegjez të Nobelit, Thorbjorn Jagland, sipas autoritetit norvegjez për luftimin e krimit ekonomik.
Derisa deri më tani nuk janë ngritur akuza zyrtare, dokumente të lidhura me financierin dhe trafikantin e dënuar seksual Epstein raportohet se përmendin dhurata të marra nga Jagland, si dhe udhëtime dhe hua që supozohet se janë paguar nga pedofili që u vetëvra në qeli në vitin 2019.
Autoritetet norvegjeze tani po punojnë për të verifikuar këto pretendime.
“Tirana ka vajza të jashtëzakonshme,” Sekretari i Përgjithshëm i Këshillit të Evropës ia pohonte Epsteinit
Në një email drejtuar Epsteinit në vitin 2014, Jagland supozohet se ka kërkuar ndihmë financiare për blerjen e një prone në Oslo. Gjithashtu, raportohet se Epstein vizitoi banesën e Jagland në Strasburg të paktën dy herë gjatë kohës që norvegjezi shërbente si Sekretar i Përgjithshëm i Këshillit të Evropës.
Ndryshe, Jagland ka vizituar në vitin 2012 Tiranën, ku ishte takuar me zyrtarët e shtetit.
Por, teksa ishte i angazhuar me politikën e ditës në Tiranë, i kishte rënë në sy edhe një detaj tjetër: vajzat e jashtëzakonshme shqiptare.
Këtë, ia përcolli edhe Epsteinit një ditë më vonë përmes një emaili, duke e njoftuar se ai kishte qenë në vendin tonë. /Telegrafi/