Epidemia në Gostivar, Komisioni i Sëmundjeve Infektive: Tek pacientët mund të shfaqet edhe verdhëza
Gjatë dhjetë ditëve, 3850 banorë të Gosivares kërkuan ndihmë mjekësore për shkak të ankesave në stomak.
Pavarësisht trendit të rënies së numrit të ekzaminimeve, ende ka pacientë që janë drejtuar në spital dhe qendër shëndetësore me diarre dhe të vjella. Ndërsa autoritetet në terren po punojnë dhe premtojnë se uji teknikisht i shëndoshë dhe më pas i pastër do të rrjedhë nga rubinetet sa më shpejt të jetë e mundur, situata po monitorohet edhe nga Komisioni për Sëmundjet Infektive, i cili është një organ këshillimor i Ministrit të Shëndetësisë.
"Standardi i artë për sa i përket baktereve është koprokultura. Siç jeni informuar nga Ministri dhe institucione të tjera përkatëse, e dini që koprokultura aktualisht është negative tek të gjithë pacientët. Çfarë do të thotë kjo, po, kemi praninë e baktereve dhe viruseve, por kush është fajtori? Askush në botë nuk e ka thënë këtë në epidemi të tilla që transmetohen nga uji, prandaj mos prisni që dikush ta japë këtë përgjigje tani", tha Dr. Zhaklina Shopova, Kryetare e Komisionit për Sëmundjet Infektive.
Dr. Shopova, specialiste e sëmundjeve infektive, thotë se nuk duhet të ketë vetëkënaqësi midis banorëve të Gostivarit dhe sistemit të kujdesit shëndetësor, sepse gjatë epidemive të tilla, sëmundjet e zorrëve dhe sëmundje të tjera infektive mund të shfaqen më vonë.
"Ne, si komision, e ngritëm alarmin me kohë në mënyrë që sistemi i kujdesit shëndetësor të mos relaksohej, se është e mundur që përveç këtyre shkaqeve të zorrëve, të kemi edhe një shpërthim të hepatitit A dhe hepatitit E, verdhëza, për të cilat Ministria e Shëndetësisë dhe autoritetet e tjera shëndetësore në vend normalisht njoftohen në kohën e duhur", thotë Dr. Shopova.
Siç informoi dje Ministri i Shëndetësisë, astrovirusi dhe shigella janë viruset dhe bakteret më të zakonshme të izoluara tek banorët e Gostivarit, por ato nuk janë identike tek të gjithë dhe për këtë arsye nuk mund të nxirret një përfundim i përgjithshëm.
Qytetarëve të Gostivarit nuk u lejohet të përdorin ende ujë çezme për asnjë nevojë derisa të marrin njoftim zyrtar nga autoritetet.