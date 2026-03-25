Epic Games pushon nga puna 1,000 punonjës për shkak të rënies së Fortnite
Epic Games ka konfirmuar planet për të pushuar nga puna më shumë se 1,000 punonjës dhe për të shkurtuar 500 milionë dollarë në kosto për shkak të një rënieje në angazhimin me ekskluzivitetin e lojërave online falas të kompanisë, "Fortnite".
Shkurtimet përfaqësojnë rreth 20% të numrit të punonjësve të Epic, transmeton Telegrafi.
"Numri i mbetur i punonjësve të Epic është pak mbi 4,000 pas shkurtimeve të sotme prej pak mbi 1,000", tha një përfaqësues i kompanisë së lojërave të martën.
Drejtori ekzekutiv i Epic Games, Tim Sweeney, e zbuloi lajmin në një memo për punonjësit që ishte e drejtpërdrejtë në lidhje me sfidat e kompanisë.
"Sot po pushojmë nga puna mbi 1,000 punonjës të Epic. Më vjen keq që jemi përsëri këtu", shkroi Sweeney.
“Rënia e angazhimit në ‘Fortnite’ që filloi në vitin 2025 do të thotë që po shpenzojmë dukshëm më shumë sesa po fitojmë, dhe duhet të bëjmë shkurtime të mëdha për ta mbajtur kompaninë të financuar. Ky pushim nga puna, së bashku me mbi 500 milionë dollarë kursime të identifikuara të kostove në kontraktim, marketing dhe mbylljen e disa roleve të hapura, na vendos në një pozicion më të qëndrueshëm”, shtoi ai.
Sweeney vazhdoi, “Disa nga sfidat me të cilat po përballemi janë sfida në të gjithë industrinë: rritje më e ngadaltë, shpenzime më të dobëta dhe ekonomi më të vështira të kostos; konsolat aktuale që shiten më pak se ato të gjeneratës së kaluar; dhe lojërat që konkurrojnë për kohë kundër formave të tjera gjithnjë e më tërheqëse të argëtimit”.
Në shkurt të vitit 2024, Disney investoi 1.5 miliardë dollarë në Epic Games për të marrë një pjesë të pakicës në firmën e lojërave që ka ndihmuar në zgjerimin e konceptit të ekosistemeve të lojërave me suksesin e “Fortnite”, dhe shumë versioneve të tij.
Epic Games pati një pushim të madh nga puna në shtator të vitit 2023, duke eliminuar rreth 830 vende pune, të cilat përfaqësonin rreth 16% të fuqisë punëtore të saj në atë kohë. /Telegrafi/