Elezi: Fillon numërimi i votave me postë
Zëdhënësi i KQZ-së, Valmir Elezi, njoftoi se tashmë ka nisur edhe numërimi i votave me postë, krahas numërimit të votave nga përfaqësitë diplomatike që ndodhet drejt fundit.
“Derisa po vazhdon procesi i numërimit të fletëvotimeve nga votimi në përfaqësi diplomatike, ku deri më tani (e premte, 12 qershor, ora 21:00) janë numëruar 34 nga 47 vendvotimet, KQZ ka filluar me numërimin e fletëvotimeve të para nga votimi me postë jashtë Kosovës.
Fletëvotimet nga votimi me postë janë sistemuar në kuti votimi sipas komunave prej nga vijnë votuesit. Aktualisht procesi ka nisur me një kuti votimi”, shtoi ai”, tha Elezi
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