Ekzekutohen pensionet për mbi 286 mijë përfitues në Kosovë
Ministria për Punë, Familje dhe Vlera të Luftës Çlirimtare ka njoftuar se sot është bërë alokimi i pensioneve për pensionistët e moshës dhe ata kontribuues në Kosovë.
Sipas njoftimit, numri i përfituesve të pensioneve bazike dhe kontribuese arrin në 272,023 pensionistë.
Po ashtu, janë alokuar edhe pensionet për skemat e invalidëve të luftës dhe viktimat civile, ku përfshihen gjithsej 14,279 përfitues.
Ministria thekson se të gjithë përfituesit mund t’i tërheqin pensionet që nga pasditja e sotme përmes bankomatëve më të afërt ose përmes familjarëve të autorizuar.
Sipas të dhënave të publikuara, ky proces përfshin gjithsej mbi 286 mijë përfitues në nivel vendi. /Telegrafi/
