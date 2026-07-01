Ekstradohet nga Kosova për në Gjermani, i kërkuari me letër-rreshtim ndërkombëtar
Policia e Kosovës, përkatësisht Drejtoria për Bashkëpunim Ndërkombëtar Policor, në koordinim dhe bashkëpunim me njësitet tjera relevante të Policisë së Kosovës dhe institucionet e drejtësisë, sot më 01.07.2026, ka bërë ekstradimin e shtetasit gjerman A.R., nga Kosova për në Gjermani.
Sipas një njoftimi bëhet e ditur se i dyshuarit ishte arrestuar nga Policia e Kosovës, pasi që i njëjti kërkohej përmes INTERPOL-it me letër-rreshtim ndërkombëtar lëshuar nga institucionet e drejtësisë së Gjermanisë, për veprën penale “Trafikim me narkotik”.
"Ekstradimi u realizua bazuar në ligjet në fuqi dhe pas bashkëpunimit të ngushtë mes institucioneve të Republikës së Kosovës dhe atyre gjermane", thuhet në njoftim. /Telegrafi/
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