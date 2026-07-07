Ekstradohet nga Hungaria në Kosovë një person i kërkuar me urdhër-arrest ndërkombëtar
Një shtetas i Kosovës, i cili kërkohej me urdhër-arrest ndërkombëtar për disa vepra penale, është ekstraduar nga Hungaria në Kosovë.
Ai ishte arrestuar nga autoritetet hungareze pas kërkesës së institucioneve kosovare përmes INTERPOL-it.
Policia e Kosovës njoftoi se ekstradimi u realizua më 7 korrik 2026 nga Drejtoria për Bashkëpunim Ndërkombëtar Policor, në bashkëpunim me njësitë relevante të Policisë së Kosovës, institucionet e drejtësisë dhe autoritetet hungareze.
“I dyshuari kërkohej me letër-rreshtim ndërkombëtar të lëshuar nga institucionet e drejtësisë së Kosovës për veprat penale “Armëmbajtje pa leje” dhe “Fshehje e provave”, ndërsa kishte arritur t’i shmangej drejtësisë”, thuhet në njoftimin e policisë.
Pas mbërritjes në Kosovë, ai iu dorëzua njësive përkatëse policore për vazhdimin e procedurave ligjore.
Policia e Kosovës theksoi se do të vazhdojë bashkëpunimin dhe shkëmbimin e informacioneve me institucionet vendore, shtetet partnere dhe organizatat ndërkombëtare, me synim parandalimin, hetimin dhe zbulimin e veprave penale, si dhe gjurmimin dhe arrestimin e personave të kërkuar brenda dhe jashtë vendit.