Ekskluzive nga Ankaraja, NATO i përgjigjet Telegrafit: Nuk do të lejojmë vakum sigurie në Ballkanin Perëndimor
Një zyrtar i lartë i NATO-s ka deklaruar se situata e sigurisë në Ballkanin Perëndimor mbetet e brishtë dhe e ndjeshme, por stabile.
Këto komente zyrtari i bëri pas pyetjes së Telegrafit, duke folur në një panel në kuadër të Samitit të NATO-s në Ankara me një grup gazetarësh nga Ballkani, Ukraina, Bjellorusia dhe vende të tjera.
Zyrtari i lartë i NATO-s theksoi se Ballkani Perëndimor mund të mos jetë pjesë e drejtpërdrejtë e agjendës së samitit, por mbetet lart në agjendën e përgjithshme të Aleancës.
“Sa i përket Ballkanit Perëndimor, ne vazhdojmë ta shohim situatën e sigurisë në Ballkanin Perëndimor si të brishtë dhe të ndjeshme, por stabile. Mendoj se kjo është mënyra se si do ta shohim, ose ka gjasa ta shohim, edhe për një kohë të konsiderueshme në vazhdim”, ka deklaruar zyrtari i lartë i NATO-s, shkruan Telegrafi.
Sipas tij, Ballkani Perëndimor mbetet lart në agjendën e përgjithshme të NATO-s.
“Mund të mos jetë në mënyrë të drejtpërdrejtë në agjendën tonë këtu në samit, por Ballkani Perëndimor mbetet lart në agjendën e përgjithshme të NATO-s, si një nga çështjet që e përcjellim vazhdimisht”, shtoi ai në përgjigje të pyetjes së Telegrafit.
Sipas zyrtarit të lartë të NATO-s, Ballkani Perëndimor është rajon me rëndësi strategjike për Aleancën, ndërsa përkushtimi i NATO-s ndaj stabilitetit të rajonit mbetet i palëkundur.
“Është, natyrisht, një zonë, një rajon me rëndësi strategjike për Aleancën dhe përkushtimi i NATO-s ndaj stabilitetit të rajonit është i palëkundur. Ne nuk do të lejojmë që atje të krijohet një vakum sigurie”, ka theksuar zyrtari i NATO-s.
Ai foli edhe për rolin e KFOR-it në Kosovë, duke e cilësuar atë si të rëndësishëm për sigurinë.
“KFOR-i vazhdon të luajë një rol të rëndësishëm për sigurinë në Kosovë, ndërsa ne vazhdojmë të punojmë shumë ngushtë me partnerët tanë ndërkombëtarë, veçanërisht me Bashkimin Evropian...”, përfundoi zyrtari i lartë i NATO-s.
Telegrafi edhe në ditët në vazhdim do të sjellë materiale ekskluzive dhe speciale nga Ankaraja, ku po mbahet Samiti i NATO-s 2026. /Telegrafi/