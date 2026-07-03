Efekti anësor i valës së të nxehtit, për të cilin nuk flitet shumë, mund të shkaktojë më shumë se sa thjesht lodhje
Valët e të nxehtit jo vetëm që ndikojnë në shëndetin tonë fizik, por edhe në shëndetin tonë mendor, paralajmërojnë ekspertët. Shumë njerëz nuk mendojnë për këtë pasojë, por kjo mund të ndikojë seriozisht në mirëqenien tonë.
LJ Jones, nga Shoqata Britanike për Këshillim dhe Psikoterapi, thotë se reagime të tilla janë të zakonshme gjatë ekspozimit të zgjatur ndaj nxehtësisë ekstreme. Ajo shpjegoi se valët e nxehtësisë e stresojnë trupin, rrisin rrahjet e zemrës, prishin gjumin dhe rrisin rrezikun e dehidratimit, të cilat të gjitha mund të intensifikojnë ndjesitë fizike që njerëzit i shoqërojnë me ankthin. Ata që tashmë jetojnë me çrregullime ankthi, depresion, simptoma paniku ose ndjeshmëri të shtuar ndaj stimujve preken veçanërisht, raporton Metro.
Një problem shtesë është ndjenja e humbjes së kontrollit. Njerëzit janë të shqetësuar për shëndetin e tyre, anëtarët e familjes së cenueshëm dhe kafshët shtëpiake, si dhe për përkeqësimin e mundshëm të kushteve klimatike. Jones shprehet:
"Kur njerëzit ndiejnë se nuk kanë një mënyrë efektive për t'i shpëtuar vapës, është e kuptueshme që mund të fillojnë të ndihen të bllokuar në shtëpitë e tyre".
Ai shton se barra psikologjike nuk krijohet vetëm nga temperatura, por edhe nga ndjesia se një person nuk mund ta përballojë atë. Doktori Asim Cheema paralajmëron gjithashtu kundër ilaçeve që mund të ulin tolerancën ndaj nxehtësisë.
Ai deklaroi se disa antidepresivë, duke përfshirë SSRI-të, SNRI-të dhe antidepresivët triciklikë, mund të ndikojnë në rregullimin e temperaturës së trupit dhe djersitjen, duke rritur rrezikun e lodhjes, dehidratimit dhe goditjes nga nxehtësia.
"Marrja e ilaçeve kundër depresionit nuk do të thotë që nuk mund ta shijoni verën, por do të thotë që duhet të jeni shumë të kujdesshëm gjatë nxehtësisë ekstreme", tha ai. Ekspertët këshillojnë të pini shumë lëngje, ta mbani hapësirën të freskët, të hani vakte të rregullta dhe të flini sa më shumë gjumë cilësor të jetë e mundur.