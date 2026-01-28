Edhe iPhone 12-vjeçar merr përditësim - dhe nuk është i vetmi
Apple vazhdon të befasojë me mbështetjen e gjatë të pajisjeve të tij.
Kompania sapo ka lëshuar përditësime të rëndësishme për modele që janë edhe 12 vjet të vjetra, duke treguar se edhe telefonët më të vjetër mund të mbeten funksionalë.
Përditësimi iOS 12.5.8 është tashmë i disponueshëm për iPhone 5s dhe iPhone 6, pajisje të cilat u lançuan respektivisht në vitin 2013 dhe 2014.
Ky azhurnim siguron funksionimin e shërbimeve kyçe si FaceTime, iMessage dhe aktivizimin e pajisjes, edhe pas janarit 2027.
Kjo është hera e parë që Apple ofron një përditësim për këto modele që nga “patch” i sigurisë i janarit 2023. Përveç kësaj, kompania ka lëshuar edhe versionet më të reja të:
iOS 18.7.4 dhe iPadOS 18.7.4
iOS 16.7.13 dhe iPadOS 16.7.13
iOS 15.8.6 dhe iPadOS 15.8.6
Edhe pse shumë përdorues mund të mendojnë se pajisjet e vjetra nuk kanë më vlerë, Apple po demonstron se madje edhe telefonët 12-vjeçarë mund të jenë të sigurta dhe funksionale për një kohë të gjatë. /Telegrafi/