E rëndë në Vlorë, fëmija 2-vjeçar bie nga ballkoni i katit të katërt dhe ndërron jetë në spital
Një fëmijë 2-vjeçar ka rënë nga ballkoni i një pallati shumëkatësh, dyshohet nga kati i katërt, në zonën e Skelës në Vlorë dhe ka ndërruar jetë në spital.
Menjëherë në vendngjarje kanë mbërritur ambulanca, të cilat e kanë transportuar të miturin drejt Spitalit Rajonal të Vlorës.
Mësohet se fëmija ka ndërruar jetë në spital për shkak të dëmtimeve të shumta të marra nga rënia.
Ngjarja është ende në zhvillim dhe priten informacione të tjera në vijim./tch/
