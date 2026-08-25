E mitura që ra nga kati i gjashtë i një banese në Pejë, nga QKUK tregojnë për gjendjen e saj
Një e mitur e cila ka rënë nga kati i gjashtë i tarracës së një banese në Pejë, është në gjendje të rëndë shëndetësore dhe po trajtohet në Klinikën e Pediatrisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës (QKUK).
Lajmin për Telegrafin e ka konfirmuar drejtori i Klinikës Emergjente, Naser Syla.
Sipas tij, e mitura ka pësuar politraumë dhe pas trajtimit fillestar në Qendrën Emergjente, është transferuar në Mjekimin Intensiv të Klinikës së Pediatrisë.
“Është trajtuar në Qendrën Emergjente, politraumë e rëndë, gjendje e rëndë. Është transferuar në Mjekimin Intensiv të Klinikës së Pediatrisë për trajtim të mëtejshëm”, ka thënë Syla.
Rasti ka ndodhur sot rreth orës 00:50, në rrugën “Myrvete Maksutaj” në Pejë, ku e mitura ka rënë nga tarraca e banesës në katin e gjashtë.
Lajmin e ka konfirmuar edhe zëdhënësi i Policisë për rajonin e Pejës, Driton Rugova, i cili tha se e lënduara fillimisht është dërguar në Spitalin Rajonal të Pejës dhe më pas është transferuar në QKUK.
“Sot rreth orës 00:50, Policia është njoftuar për një rast i cili ka ndodhur në rrugën ‘Myrvete Maksutaj’ në Pejë. Një e mitur ka rënë nga tarraca e banesës (kati i 6-të). Policia menjëherë ka dalë në vendin e ngjarjes. E lënduara është dërguar në Spitalin Rajonal në Pejë, e më pas në QKUK-Prishtinë”, ka thënë Rugova.
Ndërkohë, hetuesit e Sektorit Rajonal për Hetime në kuadër të DRP-së në Pejë janë duke hetuar rrethanat dhe mënyrën se si ka ardhur deri te rasti. /Telegrafi/