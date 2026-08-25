Ekzekutohen pagesat për masat aktive dhe pushimin e lehonisë
Ministria për Punë, Familje dhe Vlerat e Luftës Çlirimtare ka njoftuar se janë ekzekutuar pagesat për përfituesit e Masave Aktive të Tregut të Punës, si dhe pagesat për Pushimin e Lehonisë.
Sipas njoftimit të ministrisë, përfituesit e këtyre skemave kanë marrë pagesat përkatëse, duke mundësuar realizimin e mbështetjes financiare të paraparë për ta.
Ministria ka bërë të ditur se procesi i pagesave është realizuar për përfituesit e dy kategorive.
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