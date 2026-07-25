E mbyti qenin duke e shkelur me veturë, privohet nga liria shtetasja e Maqedonisë në Ulqin
Një shtetase e Maqedonisë së Veriut është arrestuar në Ulqin nën dyshimin se ka goditur dhe mbytur me dashje një qen me makinë, njoftoi policia malazeze.
Sipas informacioneve, gruaja është 43-vjeçarja S.S., e cila u privua nga liria me urdhër të një prokurori shtetëror nga Prokuroria Themelore e Shtetit në Ulqin.
Departamenti i Policisë njoftoi se rasti është raportuar rreth orës 15:15 nga pronari i qenit, i cili deklaroi se një person që drejtonte një Mercedes të bardhë me targa të Shkupit e kishte goditur me dashje kafshën në një rrugë në qytet.
Policia menjëherë kreu një hetim dhe përcaktoi identitetin e shoferit, pas së cilës filloi një kërkim. E dyshuara u gjet rreth orës 16:40 në pikën kufitare Sukobin - Muriçani, në një kohë kur ajo po përpiqej të largohej nga Mali i Zi.
Pas arrestimit, ajo u ndalua në ambientet e policisë, dhe për rastin u njoftua prokurori kompetent, i cili vlerësoi se ekzistonte dyshim i arsyeshëm për veprën penale "vrasje dhe torturim kafshësh dhe shkatërrim i habitatit të tyre", pas së cilës urdhëroi që ajo të privohej nga liria.
Policia malazeze deklaron se procedura kundër të dyshuarës do të vazhdojë dhe ajo do të dërgohet para prokurorit shtetëror kompetent brenda afatit të përcaktuar me ligj.