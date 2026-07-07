E martë me temperatura deri në 31 gradë Celsius, parashikimi i motit për ditën e sotme
E marta në vendin tonë do të jetë sot nën mbizotërimin e kushteve atmosferike të qëndrueshme, duke sjellë mot të kthjellët në të gjithë territorin.
Sipas parashikimit të motit, do të ketë vranësira të pakta kalimtare, vetëm në zonat malore të lindjes.
Temperaturat këtë mëngjes u regjistruan 19 gradë, ndërsa gjatë ditës pritet të arrijnë 31 gradë Celsisus.
Era do të fryjë me shpejtësi mesatare 7 m/s, duke krijuar në brigjet detare dallgëzim 1 ballë. /Tch/
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