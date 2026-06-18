"E kishte marrë në shfrytëzim një familjar i saj", gjendet vetura e raportuar si e vjedhur në Novobërdë - policia jep detaje
Hetues Policor nga Njësiti i Hetimeve të Stacionit Policor në Novobërdë lidhur me rastin e raportuar me datën 17.06.2026 si vjedhje e automjetit në fshatin Kufcë e Epërme të komunës së Novobërdës, si rezultat i veprimeve intensive operative e hetimore në terren në koordinim me Prokurorinë e Shtetit, kanë siguruar prova të arsyeshme që tregojnë se rasti nuk paraqet elemente të veprës penale “Vjedhje e rendë”.
Sipas një njoftimi për media thuhet se nga verifikimet dhe intervistat e zhvilluara është konstatuar se raportimi ka ndodhur si rezultat i mungesës së informacioneve të plota nga ankuesja lidhur me shfrytëzimin e automjetit Audi me targa vendore të cilin automjet e kishte marrë në shfrytëzim një familjar i saj në atë kohë.
Gjatë hetimeve janë sqaruar të gjitha rrethanat relevante që kanë çuar deri te raportimi i rastit. /Telegrafi/