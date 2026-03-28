E festuan kualifikimin e Bosnjës në finale të playoff-it, Dimarco sqaron të vërtetën e videos virale
Federico Di Marco ka folur pas një videoje që u bë virale, e cila tregonte lojtarët e Italisë duke festuar barazimin ndaj Bosnjës në finalen e playoff-it për Kupën e Botës.
Italia kaloi më tej pas fitores ndaj Irlandës së Veriut në gjysmëfinale dhe tani do të përballet me Bosnjën për një vend në Botërorin 2026.
“Vendosa të vij këtu dhe të flas në këtë konferencë për shtyp sepse doja të theksoja se kam respekt të madh për çdo klub dhe çdo kombëtare”.
“Disa nga shokët e mi të skuadrës dhe unë reaguam thjesht instinktivisht; ne festuam barazimin ashtu siç do ta bënim me miqtë tanë”.
Di Marco shtoi se më pas shkëmbeu mesazhe me kapitenin e Bosnjës, Edin Dzeko.
Look at this disrespect and arrogance by Italy. They were already celebrating after we won penalties. We will take this to account in Zenica!pic.twitter.com/P8DCNvpb39
— Bosnian Football (@BosniaNTBall) March 27, 2026
“Kemi një marrëdhënie të shkëlqyer, kemi luajtur së bashku dhe madje kemi takuar edhe gjatë pushimeve. Unë e përgëzova, ai po ashtu, dhe më tha që ekipi më i mirë duhet të fitojë”.
“Videoja u filmua në një ambient ku ishin të pranishëm edhe anëtarë të familjes dhe fëmijë. Më duket pak e pakujdesshme që u shpërnda”.
“Kam lexuar se u përshkruam si arrogantë… Nuk kuptoj si mund të jemi të tillë, duke marrë parasysh që nuk jemi kualifikuar për Botërorin për dymbëdhjetë vjet”.
Mbrojtësi i majtë theksoi se festimi ishte privat dhe instinktiv, dhe nuk kishte për qëllim të tregonte mungesë respekti ndaj Bosnjës./Telegrafi/