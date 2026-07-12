E diela sjell mot të paqëndrueshëm, priten edhe shkarkime rrufesh
Sot në vend pritet të mbajë mot i vranët me intervale me diell. Në disa zona, vranësirat do të shoqërohen me reshje shiu dhe shkarkime rrufesh.
Temperaturat minimale do të lëvizin nga 10 deri në 14°C, ndërsa ato maksimale nga 25 deri në 29°C. Era do të fryjë nga veriperëndimi me shpejtësi prej 1 deri në 11 m/s.
Qytetarët këshillohen të kenë kujdes gjatë pasdites në zonat ku priten reshje dhe stuhi lokale. /Telegrafi/
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