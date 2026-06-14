Dyshohet se ra nga skeleti gjatë punës në Ulqin, humb jetën 17-vjeçari nga Malisheva
Një ngjarje tragjike ka ndodhur në Ulqin, ku ka humbur jetën një 17-vjeçar nga fshati Drenovc i Malishevës.
Sipas informacioneve fillestare, i mituri me inicialet E.K. dyshohet se ka rënë nga një skelet gjatë kohës sa ishte duke punuar, duke pësuar lëndime të rënda që rezultuan fatale.
Rrethanat e plota të ngjarjes ende nuk janë bërë të ditura, ndërsa autoritetet kompetente pritet të zhvillojnë hetime për të sqaruar shkaqet dhe rrethanat e aksidentit.
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