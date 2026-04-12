Dyshohet se organizoi ndeshje me qen, policia privon nga liria 38 vjeçarin nga Kamjani
Më datë 11.04.2026 në ora 15:00, zyrtarë policorë nga Stacioni Policor i Kamjanit, në territorin e fshatit Kamjan, në vendin e quajtur “Bunarishte”, kanë privuar nga liria personin S.R. (38) nga po i njëjti fshat, për shkak të dyshimit për kryerjen e veprës penale “torturim i kafshëve” sipas nenit 233 të Kodit Penal, gjegjësisht për përfshirje në ndeshje me qen.
Kjo lidhet me ngjarjen e publikuar në buletinin e djeshëm, ku më datë 10.04.2026 në rrugën lokale drejt fshatit Kamnjan, në një automjet “Golf” u gjet një qen i lënduar dhe u privuan nga liria tre persona. S.R. është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të plotë të rastit do të vijojë parashtresa përkatëse.
