Dyshime për ndeshjen Llapi-Drita, Prokuroria nis hetimet
Hetimet në përballjen mes Llapit dhe Dritës kanë nisur, këtë e ka konfirmuar zëdhënësja e Prokurorisë së Prishtinës Kaltrina Shala për Telegrafin.
Bëhet fjalë për sfidën që Llapi e fitoi me rezultat 2-0 në “Ramiz Sadiku” në kuadër të Superligës së Kosovës.
Zëdhënësja e Prokurorisë së Prishtinës Shala për Telegrafi shkurtimisht ka konfirmuar se në bashkëpunim me Policinë e Kosovës kanë nisur hetimet.
“Lidhur me pyetjen tuaj, ju njoftojmë se Policia e Kosovës dhe Prokuroria Themelore në Prishtinë kanë pranuar informata në lidhje me këtë rast.
Ju informojmë se Prokurori i shtetit, në koordinim me Policinë e Kosovës, do të ndërmarrë veprimet e nevojshme hetimore, në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi”, tha ajo.
Çfarë ndodhi?
Shumë analistë vazhdimisht kanë vendosur pikëpyetje lidhur me dy ndeshjet që u zhvilluan mes Llapit dhe Dritës këto javët e fundit.
Më 10 shkurt, Llapi regjistroi një fitore të madhe ndaj Dritës në kuadër të Kupës së Kosovës, ndërsa vetëm 12 ditë më vonë, pësoi humbje prej 0-2 në kampionat.
Në bazë të deklaratave të shumë analistëve, dy klubet dyshohet se kanë bashkëpunuar, duke qenë se Llapit i nevojitet Kupa për t’u kualifikuar në Evropë ndërsa Drita mbetet në garë për titullin kampion./Telegrafi/