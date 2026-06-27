Dy zjarre aktive në Maqedoni
Siç njoftojnë nga Qendra për Menaxhim me Kriya, deri në orën 14:00 janë evidentuar tre zjarre në hapësira të hapura.
Dy prej tyre, siç theksojnë nga QMK, ende janë aktive. Njëri zjarr është në Komunën e Gazi Babës në fshatin Trubarevë, ndërsa zjarri tjetër është në Komunën e Likovës në fshatin Opajë.
Kujtojmë se nga 1 korriku, për shkak të rrezikut nga zjarri, do të ndalohet lëvizja në pyje dhe do të zgjasë deri në fund të muajit gusht.
Ndalesa nuk ka të bëjë me parqet nacionale ose Vodno, ndërsa leje për lëvizje mund të jepet nga MPB-ja dhe NP "Pyjet Nacinale"./Telegrafi/
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