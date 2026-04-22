Dy të vdekur, të tjerë të lënduar - pasi një rrjedhje e kimikateve ndodhi në një uzinë të Virxhinias Perëndimore
Nga një rrjedhje kimike në një biznes të rikuperimit të argjendit në Virxhinian Perëndimore kanë gjetur vdekjen dy persona dhe 19 të tjerë kanë përfunduar në spital, përfshirë një në gjendje kritike, thanë autoritetet.
Rrjedhja ndodhi në uzinën Catalyst Refiners në Institute, ndërsa punëtorët po përgatiteshin të mbyllnin të paktën një pjesë të objektit, tha Drejtori i Menaxhimit të Emergjencave të Komisionit të Qarkut Kanawha, C.W. Sigman.
Një reaksion gazi kimik ndodhi në uzinën që përfshinte acid nitrik dhe një substancë tjetër, tha Sigman, duke folur në një konferencë për shtyp.
Ai shtoi se pati "një reagim të dhunshëm të kimikateve dhe ato reaguan menjëherë tepër".
"Fillimi ose përfundimi i një reaksioni kimik janë kohët më të rrezikshme", tha Sigman.
Midis të plagosurve ishin shtatë punonjës të ambulancës që iu përgjigjën rrjedhjes, thanë zyrtarët.
Njerëz të tjerë u dërguan në spitale me makina private ose edhe në një rast me një kamion plehrash, tha Sigman.
Një person ishte në gjendje kritike, tha Presidenti i Komisionit të Qarkut Kanawha, Ben Salango.
Qendra Mjekësore Vandalia Health Charleston, një nga disa spitale në zonë, po trajtonte pacientë të shumtë, disa të sjellë me ambulancë, ndërsa anëtarë të komunitetit po mbërrinin të mërkurën pasdite duke kërkuar të kontrolloheshin, tha zëdhënësi i spitalit Dale Witte.
Witte theksoia se pacientët po përjetonin simptoma të frymëmarrjes, duke përfshirë kollë, gulçim, dhimbje fyti dhe kruajtje të syve. Ata po vlerësoheshin në dhomën e urgjencës. /Telegrafi/