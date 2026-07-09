Dy të arrestuar, dyshohen për vjedhje në Prishtinë
Policia e Kosovës arrestoi dy të dyshuar për vjedhje të një motoçiklete në Prishtinë.
“Sektori Hetimeve të Kryeqytetit, gjatë ditës së sotme, ka realizuar një operacion të suksesshëm policor, i cili ka rezultuar me arrestimin e dy personave të dyshuar për veprën penale “Vjedhje e rëndë”.
Operacioni policor është zhvilluar në kuadër të hetimeve lidhur me një rast të vjedhjes së rëndë, të ndodhur më 23.05.2026 në Prishtinë, ku ishte vjedhur një motoçikletë.
Personat e arrestuar janë: Gj.K., mashkull, 35 vjeç; D.B., mashkull, 21 vjeç.
Në koordinim me Prokurorin e Shtetit, të dyshuarit janë intervistuar dhe janë dërguar në mbajtje për 48 orë”, thuhet në njoftimin e Policisë së Kosovës.
Top Lajme
Jobs
Real Estate