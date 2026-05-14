Dy ndeshje, dy drama me VAR-in që ndryshuan luftën për titull
Dy ndeshje, dy momente dramatike në minutat shtesë dhe dy ndërhyrje të VAR-it që mund të kenë përcaktuar fatin e garës për titull – njëra në Angli dhe tjetra në Skoci.
Në Ligën Premier, Arsenali mori një fitore jetike 1-0 ndaj West Ham, pasi VAR anuloi golin e barazimit të vendasve në fund të takimit.
Sistemi konstatoi një faull të Pablo Fornals ndaj portierit David Raya gjatë aksionit të golit, duke i dhënë “Topçinjve” tri pikë shumë të rëndësishme në garën për titull.
Ndërkohë në Skoci, Celtic fitoi 3-2 ndaj Motherwell falë një penalltie të akorduar nga VAR-i vetëm pak sekonda para fundit të sfidës. Sam Nicholson u ndëshkua për prekje të dyshimtë me dorë, ndërsa Kelechi Iheanacho realizoi nga pika e bardhë për t’i dhënë Celtic triumfin dramatik.
Vendime që ndezën debat të madh
Të dyja rastet shkaktuan reagime të forta nga tifozët, trajnerët dhe mediat sportive.
Në Angli, shumica e analistëve dhe ekspertëve të arbitrimit ishin të mendimit se anulimi i golit të West Ham ishte korrekt sipas rregullores.
Megjithatë, shumë tifozë neutralë reaguan ashpër, duke pretenduar se Arsenali po favorizohet në një sezon ku lufta për titull është shumë e ngushtë.
Ish-futbollisti Danny Murphy deklaroi për “Match of the Day” se polemikat janë shtuar edhe për shkak të perceptimit negativ që një pjesë e tifozëve kanë ndaj Arsenalit këtë sezon.
Në Skoci situata ishte krejt ndryshe. Shumica e opinionit publik dhe ekspertëve të arbitrimit besojnë se VAR-i nuk duhej të ndërhynte për penalltinë e Celtic.
Trajneri i Hearts, Derek McInnes, e quajti vendimin “skandaloz”, pasi ndikoi drejtpërdrejt në garën për titull.
Problemi i madh i VAR-it në Skoci: mungesa e teknologjisë
Një nga dallimet kryesore mes dy rasteve ishte niveli i teknologjisë së disponueshme.
Në Ligën Premier, VAR-i kishte në dispozicion mbi 28 kamera dhe procesi i kontrollit zgjati më shumë se katër minuta. Gjyqtari Chris Kavanagh analizoi 17 pamje të ndryshme para se të merrte vendimin final.
Ndërsa në ndeshjen Motherwell – Celtic, arbitri John Beaton pa vetëm dy përsëritje në monitor dhe vendimi u mor për rreth dy minuta. VAR-i kishte në dispozicion vetëm një kënd kamere për incidentin e diskutueshëm.
Në kampionatin skocez, shumica e stadiumeve përdorin vetëm gjashtë kamera për ndeshje, shumë më pak krahasuar me standardin anglez. Kjo ka sjellë kritika të shumta, me shumë tifozë dhe analistë që e quajnë sistemin “VAR Lite”.
A po e ndihmon VAR-i futbollin?
Edhe pse VAR-i u prezantua për të shmangur gabimet e mëdha dhe për të sjellë më shumë drejtësi, polemikat duket se janë shtuar edhe më shumë.
Ish-arbitri skocez Bobby Madden deklaroi se VAR duhet të ndërhyjë vetëm për “gabime të qarta dhe të mëdha”, duke shtuar se rasti i penalltisë së Celtic nuk ishte as afër këtij standardi.
Në fund, pyetja mbetet e njëjtë: a po e bën VAR-i futbollin më të drejtë, apo thjesht po krijon debate të reja?
Një gjë është e sigurt, teknologjia nuk ka arritur ende të eliminojë polemikat në futboll, sidomos kur në lojë janë titujt kampionë dhe emocionet e tifozëve. /Telegrafi/