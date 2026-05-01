Duket si frizurë e sallonit, por mund ta bëni vetë: Nyja franceze është hit i sezonit
Kjo frizurë e ngritur bashkon elegancën klasike me pamjen e lehtë dhe të sofistikuar, prandaj është zgjedhje ideale për punë, dalje mbrëmjeje dhe raste të veçanta
Nyja franceze paraqet një kombinim interesant të topuzit klasik dhe formës së përdredhur, që i jep pamjes një dozë shtesë elegance. Edhe pse në shikim të parë mund të duket e ndërlikuar, me pak ushtrim bëhet një nga frizurat më praktike që mund ta realizoni vetë.
Kjo frizurë prej dekadash simbolizon elegancën e qetë dhe të paimponuar. Siç theksojnë stilistët, përparësia më e madhe e saj është se nuk e dominon pamjen, por e plotëson në mënyrë të hollë dhe elegante. Pikërisht për këtë arsye funksionon shumë mirë në situata të ndryshme, nga takimet e punës deri te daljet e mbrëmjes.
Si bëhet nyja franceze
Gjithçka varet nga mënyra si e stilizoni. Mund të duket e rreptë dhe e lëmuar, por edhe e lirshme, me disa fije të nxjerra butësisht rreth fytyrës, që japin përshtypje më të butë.
Përgatitja e mirë është çelësi i suksesit për këtë frizurë. Idealja është që flokët të jenë të pastër dhe plotësisht të thatë, por jo të larë sapo. Flokët e larë një ditë më parë kanë teksturë më të mirë dhe formësohen më lehtë.
Nëse flokët janë tepër të lëmuar ose rrëshqasin shumë, do të jetë më e vështirë që forma të mbahet. Prandaj rekomandohet të shmangen balsamet e rënda dhe vajrat menjëherë para stilizimit, transmeton Telegrafi.
Për efekt më të mirë, përdorni produkte që japin vëllim dhe teksturë, si sprej për vëllim ose shampon të thatë. Flokët pak të krehur dhe me teksturë natyrale e lehtësojnë dukshëm krijimin e nyjës.
Procesi fillon me mbledhjen e flokëve në pjesën e prapme të qafës. Është e rëndësishme të mos i shtrëngoni tepër, në mënyrë që frizura ta ruajë vëllimin natyral.
Më pas, flokët përdredhen lart dhe gradualisht mbështillen rreth bazës së tyre, duke formuar pamjen e njohur të nyjës. Lëvizja përsëritet derisa të fitoni një formë kompakte, por ende pak të lirshme.
Majat e flokëve duhet të fshihen me kujdes poshtë nyjës, pastaj e gjithë frizura të fiksohet me karfica. Më së miri është që karficat të vendosen nga kënde të ndryshme, që frizura të jetë më e qëndrueshme dhe të zgjasë më shumë.
Pamja përfundimtare e nyjës franceze
Në fund, pamjen mund ta përshtatni sipas rastit. Për stil më të lirshëm, nxirrni disa fije rreth fytyrës. Nëse dëshironi efekt më elegant dhe formal, lëmojini flokët dhe krijoni një siluetë më të saktë.
Frizura përfundohet me llak flokësh që ofron fiksim të lehtë, mjaftueshëm për ta mbajtur formën, por pa ia humbur lëvizjen natyrale.
Nyja franceze u përshtatet pothuajse të gjitha llojeve të flokëve, por duket më bukur në flokë mesatarisht të dendur dhe të dendur.
Te flokët e hollë rekomandohet stilizim shtesë. Onde të lehta ose produkte për vëllim mund të ndihmojnë që frizura të fitojë plotësi dhe qëndrueshmëri. /Telegrafi/