Dukagjini pret Malishevën, formacionet zyrtare
Dukagjini dhe Malisheva përballën në kuadër të xhiros së 30-të në stadiumin '18 qershori' në Klinë.
Vendasit të motivuar pas fitores ndaj Gjilanit në xhiron e fundit dhe pas kalimit në finale synojnë të vazhdojnë me fitore.
Në anën tjetër Malisheva kërkon fitore për të dalë në pozitën e tretë në tabelë.
Formacionet zyrtare:
Dukagjini: Lekaj, Pllana, Basri, Iseni, Bardhoku, Xhemajli, Pefqeli, Gashi, Isufi, Mërlaku, Berisha.
Malisheva: Avdyli,Pira, Vitija, Kryeziu, Skovgaard,Veliu,Ndjigi, Brruti, Xhylani, Diatta, Zeka. /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Real Estate