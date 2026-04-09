Dua Lipa shkruan histori, bëhet këngëtarja e parë me dy albume me mbi 15 miliardë dëgjime në Spotify
Dua Lipa ka arritur një tjetër rekord historik në platformat e transmetimit, pasi albumi i saj debutues me të njëjtin emër, “Dua Lipa”, ka kaluar shifrën e 15 miliardë dëgjimeve në Spotify. Me këtë arritje, ajo bëhet gruaja e parë në histori që ka dy albume të cilat e tejkalojnë pragun e 15 miliardë dëgjimeve në këtë platformë, pas suksesit të jashtëzakonshëm të “Future Nostalgia”.
Falë këtij rekordi, Dua Lipa lë pas edhe emra si Olivia Rodrigo dhe SZA, duke u bërë artistja e parë femër që mban më shumë se një album mbi këtë prag. Vetëm disa javë më parë, “Future Nostalgia” u bë projekti i saj i parë që arriti 15 miliardë dëgjime, duke e futur këngëtaren në një grup shumë ekskluziv artistësh me shifra të tilla në streaming.
Albumi “Dua Lipa”, i publikuar më 2 qershor 2017, shënoi hyrjen e saj vendimtare në skenën kryesore të pop-it. Rritja e tij komerciale ishte graduale, por e fuqishme: edhe pse në vitin 2017 pati një nisje më modeste, albumi mori hov të madh gjatë vitit 2018, duke arritur kulmin në vendin e tretë në UK Albums Chart dhe duke hyrë në top-10 në 13 shtete.
Kopertina e albumit "Dua Lipa" nga Dua Lipa (Foto: Dua Lipa/Instagram)
Këngë si “Be the One”, “IDGAF” dhe sidomos “New Rules” e shtynë albumin drejt suksesit global. “New Rules” u bë kënga e saj e parë numër 1 në Mbretërinë e Bashkuar dhe një hit në top-10 të Billboard Hot 100 në SHBA. Ndërkohë, ribotimi “Complete Edition” në tetor 2018 ia zgjati edhe më shumë jetëgjatësinë albumit, duke përfshirë edhe bashkëpunimin “One Kiss” me Calvin Harris – që më pas u shpall kënga më e shitur e vitit 2018 në Britani – si dhe “Electricity” me Silk City.
Në aspektin kritik, albumi e pozicionoi Dua Lipën si një nga zërat më premtues të pop-it. Ai mori një nominim për British Album of the Year në Brit Awards, ndërsa këngët e tij dominuan kategorinë British Single of the Year, me “One Kiss” që fitoi çmimin. Projekti luajti gjithashtu një rol të rëndësishëm në fitimin e saj të çmimit Grammy si Artistja më e mirë e re (Best New Artist).
Kopertina e albumit "Future Nostalgia" nga Dua Lipa (Foto: Dua Lipa/Instagram)
Ky rekord në Spotify tregon jo vetëm jetëgjatësinë e albumit debutues, por edhe fuqinë e katalogut të saj në epokën e streaming. Ndërkohë, “Future Nostalgia”, i publikuar më 27 mars 2020, vendosi një standard të ri komercial duke kryesuar listat në 15 vende dhe duke fituar një Grammy për Best Pop Vocal Album. /Telegrafi/