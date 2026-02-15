Dua Lipa i bën partnerit dedikim të veçantë për ditëlindje
Dua Lipa ndau me publikun një pamje më personale të lidhjes së saj me të fejuarin, Callum Turner, me rastin e ditëlindjes së aktorit.
Ajo publikoi në rrjetet sociale disa fotografi romantike të çiftit, të shoqëruara me mbishkrimin: "Gëzuar ditëlindjen dashurisë sime, përgjithmonë".
Çifti u shfaq së fundmi së bashku në tapetin e kuq të 'Berlin International Film Festival 2026', në premierën e filmit Rosebush Pruning, ku Turner ka një nga rolet kryesore.
Foto: Instagram
Paraqitja e tyre tërhoqi vëmendje të madhe mediatike, sidomos pas konfirmimit të fejesës në qershor 2025.
Në një intervistë, këngëtarja u shpreh se vendimi për të ndërtuar një jetë së bashku dhe për të qenë “miqtë më të mirë përgjithmonë” është një ndjenjë shumë e veçantë për të.
Thashethemet për fejesën kishin nisur që në fund të vitit 2024, kur ajo u pa me një unazë në gishtin e fejesës, të cilën më vonë e përmendi edhe vetë, duke thënë se simbolizon sa mirë e njeh partneri i saj.
Edhe pse lidhja e tyre u bë publike në fillim të vitit 2024, çifti ende nuk ka bërë të ditur një datë zyrtare për martesën. /Telegrafi/