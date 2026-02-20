Drita përforcohet me Abdoul Danten
Kampioni i Kosovës Drita është përforcuar me shërbimet e qendërmbrojtësit Abdoul Dante.
Dante ka nënshkruar kontratë për një vit e gjysmë, ndërsa do t’i ndihmojë skuadrës kosovare drejt objektivave për të fituar titullin e kampionit.
Komunikata e plotë pa ndërhyrje:
“Kemi kënaqësinë t’ju njoftojmë me futbollistin tonë më të ri, Abdoul Dante.
Dante luan në pozitën e qendërmbrojtësit dhe së fundmi ishte pjesë e kampionatit të Lituanisë, duke luajtur për një nga ekipet më të mira të kampionatit, FK Panevezys, ku dhe ka zhvilluar 30 ndeshje gjatë sezonit që përfundoi në dhjetor.
Abdoul Dante ka nënshkruar kontratë me ne deri në qershor 2027”, thuhet ndër të tjera në komunikatë./Telegrafi
Top Lajme
Jobs
Deals