Drita kërkon të rikthehet te fitorja, Llapi për befasi - formacionet zyrtare
Drita është nikoqire e Llapit në kuadër të xhiros së 30-të në Albi Mall Superligë.
Dy skuadrat takohen me objektiva krejtësisht të kundërta,me Dritën që po kërkon titullin dhe Llapi mbijetesën.
Gjilanasit pas humbjes befasuese në udhëtim te Drenica presin llapjanët dhe synojnë të rikthehen te fitoret.
Në anën tjetër Llapi udhëton drejt Gjilanit për të shkaktuar befasi.
Formacionet zyrtare:
Drita: Maloku, B.Krasniqi, Pëllumbi, Dante, Sheji, Dabiqaj, Limaj,Balaj,Abazaj,Ajzeraj, Grezda.
Llapi: Bllaca, Mulalic, Idrizi, Lleshi,Bytyqi, Ajvazi, Ibrisagic, Llalloshi,Hyseni, Gashijani, Ademi.
